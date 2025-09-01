В произошедшем убийстве прослеживается "русский след".

Национальная полиция в ночь на 1 сентября задержала подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Официальные мотивы этого преступления еще не раскрываются, однако правоохранители отметили, что оно не случайное. В произошедшем есть "русский след".

СМИ и вовсе сообщают, что российские оккупанты могли использовать шантаж для достижения своих целей.

"Российские спецслужбы в течение года шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится сын, считающийся пропавшим без вести на войне", - заявляет "5 канал" в Telegram.

Убийство нардепа Андрея Парубия - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что подозреваемый в хладнокровном убийстве был задержан. Это произошло в Хмельницкой области. "Преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", - рассказал глава МВД Украины.

Кроме того, мы рассказывали, что появились первые кадры и детали задержания подозреваемого в убийстве Парубия. Полиции понадобилось 36 часов на то, чтобы добраться до него.

"Он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди бела дня. Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы - переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области. Но убежать не удалось", - написал Глава Нациполиции Украины.

