По его словам, на Покровском направлении наибольшая интенсивность боевых действий.

Ситуация в Купянске остается непростой, но контроль наших Сил обороны Украины растет и они продолжают защищать позиции. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Подробно говорили сегодня с Главнокомандующим и начальником Генштаба о ситуации на фронте - на всех направлениях. Наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там - это результат для всего нашего государства", - сказал он.

По его словам, ситуация в Купянске остается непростой.

"Но на днях больше контроля у наших сил, продолжаем защищать позиции. Десятки штурмовых действий за сутки - на Александровском направлении. Каждому нашему подразделению спасибо за стойкость", - отметил президент.

Зеленский рассказал и о детальном планировании наших дальнобойных операций.

"Единственный сценарий - это принуждение России к окончанию войны так, как это возможно, так, как реально сработает. И это санкции мира, наши дальнобойные санкции, наше восстановление после российских ударов, координация с нашими партнерами и, главное, поддержка нашей армии, всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины, потому что Украина там, где украинские позиции сильны", - добавил политик.

Ситуация в Купянске - детали

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о якобы окружении Купянска. Однако в ВСУ опровергли эти заявления и уточнили, что там продолжаются тяжелые бои.

"В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепляться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, которая не опирается ни на какие фактические данные на местах", - отметили там.

