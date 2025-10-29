Россия уничтожила половину газовой инфраструктуры Украины, не говоря уже о системных ударах по электростанциям.

Грядущая зима, очевидно, будет значительно тяжелее для украинского гражданского населения, чем все предыдущие. Россия еще до ноября уничтожила более половины украинской газовой системы, нанесла значительный ущерб электроэнергетической системе и не планирует останавливаться. Об этом пишет немецкое издание Bild.

"Российские военные делают все возможное, чтобы Украина замерзла этой зимой. Угольные электростанции, газохранилища и подстанции систематически бомбардируются. Каждое нападение усложняет украинцам возможность пережить зиму с достаточным количеством электроэнергии и тепла", - говорится в публикации.

По данным издания, одна только компания ДТЭК зафиксировала 210 атак на свои объекты с начала войны, в том числе 54 атаки на электростанции.

Кроме электростанций и энергораспределительных сетей Россия атакует и газовую инфраструктуру Украины, которая уже разрушена или серьезно повреждена на 55-60%. "Грядущая зима будет самой тяжелой", - сказал автору публикации неназванный собеседник в Киеве.

По мнению автора публикации, российские удары по украинской энергетике не только уничтожают способность Украины перезимовать, но и в целом укладываются в российскую стратегию на ослабление украинской обороны путем террора гражданского населения.

"Атаки отражают военную политику диктатора Владимира Путина: с точностью он дает приказ, чтобы в Украине дроны Shahed убивали гражданских. Он уничтожает жилые дома ракетами: менее чем за две минуты после входа в украинское воздушное пространство баллистические снаряды поражают свою цель - так быстро никто не успеет добраться до бункера", - пишет Bild.

Ситуация в украинской энергетике

Как писал УНИАН, хотя Россия не первый год бьет по украинской энергетике, на этот раз ситуация для Украины значительно тяжелее, чем в предыдущие годы.

Во-первых, значительно вырос масштаб российских атак, которые теперь могут включать одновременное применение 600-700 ударных дронов. Этого достаточно, чтобы прорваться даже через эшелонированную противовоздушную оборону.

Во-вторых, на этот раз Россия пытается уничтожить не только электростанции и распределительные сети, но также и систему добычи, хранения и распределения природного газа.

