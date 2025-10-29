Грядущая зима, очевидно, будет значительно тяжелее для украинского гражданского населения, чем все предыдущие. Россия еще до ноября уничтожила более половины украинской газовой системы, нанесла значительный ущерб электроэнергетической системе и не планирует останавливаться. Об этом пишет немецкое издание Bild.
"Российские военные делают все возможное, чтобы Украина замерзла этой зимой. Угольные электростанции, газохранилища и подстанции систематически бомбардируются. Каждое нападение усложняет украинцам возможность пережить зиму с достаточным количеством электроэнергии и тепла", - говорится в публикации.
По данным издания, одна только компания ДТЭК зафиксировала 210 атак на свои объекты с начала войны, в том числе 54 атаки на электростанции.
Кроме электростанций и энергораспределительных сетей Россия атакует и газовую инфраструктуру Украины, которая уже разрушена или серьезно повреждена на 55-60%. "Грядущая зима будет самой тяжелой", - сказал автору публикации неназванный собеседник в Киеве.
По мнению автора публикации, российские удары по украинской энергетике не только уничтожают способность Украины перезимовать, но и в целом укладываются в российскую стратегию на ослабление украинской обороны путем террора гражданского населения.
"Атаки отражают военную политику диктатора Владимира Путина: с точностью он дает приказ, чтобы в Украине дроны Shahed убивали гражданских. Он уничтожает жилые дома ракетами: менее чем за две минуты после входа в украинское воздушное пространство баллистические снаряды поражают свою цель - так быстро никто не успеет добраться до бункера", - пишет Bild.
Ситуация в украинской энергетике
Как писал УНИАН, хотя Россия не первый год бьет по украинской энергетике, на этот раз ситуация для Украины значительно тяжелее, чем в предыдущие годы.
Во-первых, значительно вырос масштаб российских атак, которые теперь могут включать одновременное применение 600-700 ударных дронов. Этого достаточно, чтобы прорваться даже через эшелонированную противовоздушную оборону.
Во-вторых, на этот раз Россия пытается уничтожить не только электростанции и распределительные сети, но также и систему добычи, хранения и распределения природного газа.