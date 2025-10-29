По ее словам, система "Обрий" будет автоматически определять, кто потерял работу, и подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации.

Для безработных украинцев запускают экосистему "Обрий", по которой они смогут получить 15 тысяч гривень. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Правительство поддержало запуск новой экосистемы "Обрий". Через "Дию" человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить помощь, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 000 грн на переквалификацию", - написала она.

"Теперь если человек в течение 60 дней после потери работы не трудоустроился, карьерные советники Службы занятости будут проактивно анализировать рынок труда и предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или грант - еще до получения статуса безработного. Это означает, что помощь от государства начинается не после, а до того, как человек обратится за ней", - пояснила Свириденко.

Она утверждает, что ветеранам повысят зарплату до 16 000 гривень за общественно полезные работы. Работодатели, которые берут ветеранов на работу минимум на год, будут получать 100% компенсации зарплаты в течение шести месяцев (но не более 1,5 минимальной зарплаты).

Премьер-министр также анонсировала появление электронного реестра квалификаций, доступ к которому будет бесплатным и открытым. Украинцы смогут найти адреса квалификационных центров, требования к профессиям и возможности профессионального роста.

Выплаты для безработных в Украине

Украинцы, которые временно остались без работы, имеют право на получение поддержки от государства. Эти средства должны помочь человеку в период, когда нет других источников дохода. УНИАН разобрался, какой размер выплаты по безработице в 2025 году и как ее оформить.

