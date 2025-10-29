Россия использует сообщения о новом ядерном оружии для психологического давления на Запад. Об этом заявил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире канала Киев24.
"Сейчас такая новость появилась. Я думаю, что это связано с напряжением России и США. Потому что терпение Трампа уже якобы серьезно подкошено. И он уже начал такие активные действия в виде санкций. Вот они начали отвечать", - сказал он.
По мнению эксперта, сообщения о новых российских испытаниях носят в основном пропагандистский характер и призваны оказывать психологическое воздействие на Запад.
По его словам, реальная угроза существует только со стороны отдельных образцов оружия, тогда как большинство заявлений Кремля являются преувеличенными на фоне роста напряжения в отношениях между Россией и США.
Путин свалится новым оружием
Как сообщал УНИАН, российский правитель Владимир Путин заявил, что РФ 28 октября провелаиспытания подводного аппарата "Посейдон".
Диктатор во время встречи с оккупантами, воюющими против Украины, похвастался, что мощность "Посейдона" якобы значительно превышает мощность российской межконтинентальной ракеты "Сармат".
Он добавил, что по скорости в мире якобы тоже нет равных "Посейдону" и в ближайшее время не появится.