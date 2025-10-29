Вице-президент США назвал конфликт с президентом Украины самым известным событием в своей карьере.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что отношения между США и Украиной "стали намного продуктивнее" после его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Об этом он сказал в интервью на канале Pod Force One, пишет The New York Post.

По словам Вэнса, конфликт с Зеленским, стал, вероятно, "самым известным" из того, что он когда-либо делал или когда-либо сделает.

"Если вернуться к тому моменту, я разозлился, потому что заметил определенную грубость... Я сделал из этого вывод для себя, но также думаю, что и любой иностранный лидер, который приходит в Овальный кабинет, должен сделать вывод, в частности... вы пытаетесь уважать правила дома, в котором вы находитесь", - сказал вице-президент США.

Он сказал, что, по его мнению, во время перепалки 28 февраля "публичное выражение того, где были разногласия, а где общие интересы, было достаточно продуктивным".

Взаимоотношения Зеленского и Вэнса

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с президентом США Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Тогда президент Украины прибыл в Вашингтон, чтобы заключить соглашение о полезных ископаемых, однако до этого не дошло, поскольку между ним и представителями администрации США произошла ссора, во время которой Вэнс, в частности, упрекнул Зеленского, что Украина якобы неблагодарна Соединенным Штатам за помощь во время войны.

Зеленский и Вэнс впервые после ссоры встретились в Ватикане на церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV 18 мая. Тогда в сети показали фото, на котором президент Украины и вице-президент США пожимали друг другу руку.

Также Вэнс рассказывал, как пошутил с Зеленским в Белом доме, когда тот прибыл 18 августа для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Президент Зеленский зашел в Овальный кабинет. Я разговаривал с ним, с президентом, с некоторыми членами высокопоставленной украинской делегации. Я сказал: "Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу"... Это стало хорошим толчком, чтобы начать разговор", - сказал Вэнс.

