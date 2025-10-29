По словам эксперта, потери ВСУ были бы значительно меньше, а стратегические перспективы для Украины лучше, если бы украинцы больше обращали внимание на военную, а не политическую целесообразность удержания определенных рубежей.

Россия готова платить высокую цену за захват всего Донбасса, даже если на это уйдет еще несколько лет. Поэтому финал войны будет зависеть в первую очередь от готовности и способности именно Украины продолжать обороняться. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил финский OSINT-аналитик из группы Black Bird Group Паси Пароинен.

"Многие возлагают большие надежды на то, что Россия существенно ослабнет экономически или потеряет политическую волю продолжать эту войну. Но я не вижу никаких существенных изменений в этом направлении. Мне кажется, Россия все еще готова платить высокую цену за очень медленные, но все же стабильные продвижения. Вопрос скорее в том, способна ли Украина выдержать этот уровень боевых действий и сопротивляться", - говорит он.

В этом контексте Пароинен выразил сомнение в целесообразности упорного удержания сложных для обороны позиций, таких как нынешний "карман" вокруг Покровска и Мирнограда. По мнению аналитика, оборона на невыгодных рубежах истощает украинские ресурсы, в том числе стоит жизней, в значительно большей степени, чем при обороне на более выгодных рубежах после организованного отступления.

"Самое важное сейчас - сохранить украинскую армию, сосредоточиться на ее восстановлении и ресурсах, чтобы реагировать на новые угрозы", - заявил он.

Пароинен убежден, что сохранив боеспособность армии, Украина сможет годами держать оборону. Даже потеряв Донбасс. Если же армия истощится, темпы российского продвижения могут значительно ускориться.

Вместе с тем аналитик не считает, что Россия сейчас "на коне": больше похоже на то, что ситуация приближается к "тупику".

"Стоит помнить, что и для россиян события не развиваются так, как они хотели бы. Они тратят огромные ресурсы, теряют много людей. Особенно летом ситуация для них была не слишком удачной - они, безусловно, хотели продвинуться значительно дальше, чем им это удалось. Им также не удалось создать несколько одновременных кризисов для украинцев", - считает анилитик.

По его мнению, россияне будут продолжать активное наступление в ближайшие недели, пользуясь плохой погодой, которая влияет на работу дронов. Однако в конце декабря или в начале января Пароинен ожидает момента, когда россияне исчерпают силы и будут вынуждены начать перегруппировку. Новый виток боевых действий начнется уже весной.

Как писал УНИАН, Офис Генпрокурора на запрос журналистов обнародовал статистику открытых дел по СЗЧ и дезертирству. Из нее следует, что всплеск побегов из армии начался во второй половине прошлого года. В среднем из армии убегают по 17-18 тысяч человек в месяц.

Также мы рассказывали, что россияне заманивают к себе инвесторов с Ближнего Востока, обещая им окончание войны в течение ближайшего года.

