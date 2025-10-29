По данным СМИ, сделка находится на финальной стадии.

Армения рассматривает покупку дополнительных российских истребителей Су-30 для противодействия JF-17C, которые планирует приобрести Азербайджан. Речь идет о новых бортах индийского производства в обновленной модификации местного Су-30МКИ, пишет Defense Express.

По данным Indian Defense, сделка находится на финальной стадии. Стоимость контракта, который покроет 8-12 истребителей, оценивается в 2,5-3 млрд долларов.

В издании объяснили, что обновленный Су-30МКИ использует больше систем индийского производства, включая бортовой РЛС Uttam, соврменную систему радиоэлектронной борьбы местного производства и ракеты класса "воздух-воздух" Astra MK-1 и MK-2 с максимальной дальностью 110 и 160-200 км соответственно.

Отмечается, что несмотря на локализацию, значительная часть компонентов будет поступать из РФ. В издании подчеркнули, что это означает то, что российская сторона сможет как получить доход от подобного контракта, так и заполнить мощности собственного ОПК.

Также в издании добавили, что, предварительно, поставки истребителей должны начаться в 2027 году и завершиться в 2029 году, если стороны придут к согласию.

Индия хочет испытать на Су-30МКИ свой двигатель - что известно

Ранее стало известно, что Индия планирует провести летные испытания своего собственного авиационного двигателя GTX-35VS Kaveri на российских истребителях Су-30МКИ. По данным Republic World, такое решение предлагает Индийский научно-исследовательский институт газовых турбин (GTRE), работающий над проектом.

В Defense Express отметили, что о таких испытаниях заговорили на фоне того, что из-за невозможности выдать необходимую мощность для истребителя, Kaveri сейчас адаптируют для реактивных БПЛА Ghatak. Эксперты объяснили, что двигатель, который не подошел к самолету, предложили испытать все же на боевом истребителе.

