Именно она позволяет ноутбука заряжаться.

Мы редко задумываемся о том, зачем на кабеле зарядки ноутбука висит коробка. Просто подключаем, ждём, пока батарея зарядится и всё. Но именно эта коробка делает всю работу, и без неё ноутбук просто не смог бы зарядиться.

Эта коробка - адаптер питания, или внешний блок, который превращает ток из розетки в тот, который ноутбук способен переварить. Из розетки мы получаем переменный ток (AC), а компьютеру нужен постоянный (DC). Если подключить устройство напрямую, оно либо не зарядилось бы вовсе, либо сгорело.

Адаптер превращает AC в DC, при этом оставаясь снаружи, чтобы не занимать место в корпусе ноутбука, который инженеры стараются сделать как можно тоньше и легче.

Сегодня всё чаще зарядка идёт через USB-C, особенно в новых моделях и на территории ЕС, где добиваются унификации разъёмов. USB-C умеет "понимать" устройство, которому подаёт питание, и сам регулирует напряжение и силу тока.

Почему ноутбукам нужен именно постоянный ток? Батареям важно получать ровное и стабильное питание. Переменный ток "прыгает" по волнам, и если пустить его напрямую - электроника быстро выйдет из строя.

