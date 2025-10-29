Кроме этого, он отметил, что по поводу вопроса СЗЧ надо понимать, что в Украине по большому счету нет военной юстиции.

Есть разные причины, почему военные уходят в самовольное оставление части (СОЧ, далее СЗЧ). Каждый такой случай надо изучать, как и каждый случай восстановления на военной службе.

Об этом в комментарии УНИАН сказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он отметил, что к наиболее распространенным причинам СЗЧ относятся внутренние конфликты между бойцами, обиды, люди морально не выдерживают.

"Это больше психологический фактор, когда есть проблема внутренней коммуникации. Если командир общается с бойцами, имеет доверие, то там нормальная ситуация. Надо также понимать, что война чрезвычайно безумная и жестокая", - подчеркнул Тимочко.

"Есть ли у нас эффективная судебная система, которая могла бы справляться с возможным введением таких репрессивных механизмов, как, в частности, арест имущества и счетов лиц? Или дела будут висеть в судах годами и все будет завершаться закрытием дела по сроку давности?", - задался вопросом эксперт.

Проблема СЗЧ в Украине

14 октября начальник рекрутингового центра 1 корпуса Национальной Гвардии "Азов" Юрий Гаврилишин отметил , что существуют разные причины СЗЧ солдатами, но появление многих из них можно предотвратить. Но, по его мнению, есть определенные коренные проблемы, из-за которых люди идут в СЗВ. Именно эти проблемы должны быть криминализированы.

А в сентябре офицер сформированного украинскими националистами батальона "Свобода" Андрей Ильенко сообщал, что на нынешнем этапе войны в ВСУ нет ни одного подразделения, где не было бы СЗЧ.

