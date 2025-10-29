Первый взвод уже сформирован и направлен на подготовку.

В Нижегородской области России начали формировать новый мобилизационный резерв "БАРС-НН". Его задачей станет оборона промышленных предприятий от дроновых атак, пишет ASTRA.

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов заявил, что первый взвод уже сформирован и направлен на подготовку. Он не стал раскрывать детали обучения.

Также Агафонов сказал, что резервисты будут проходить службу исключительно на территории области. По его словам, их отправка в Украину исключена.

В издании отметили, что в Госдуме РФ ранее говорили о том, что в новом законе о резервистах, который был принят 28 октября, не указано, что служба будет вестись исключительно в их регионах. Не исключено, что они могут оказаться в так называемых "новых регионах", которыми в России называют оккупированные территории Украины.

В России вводят круглогодичный призыв - что известно

Напомним, что 28 октября Госдума РФ приняла закон, согласно которому в стране больше не будет перерывов между призывными кампаниями. Теперь процесс отбора и медицинских осмотров будущих солдат будет продолжаться в течение всего года.

В РФ военкоматы получат право проводить медицинские осмотры, психологическое тестирование и заседания призывных комиссий без перерыва - с 1 января по 31 декабря. В то же время отправка призывников к местам службы останется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

