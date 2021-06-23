В сюжете говорится, что эксперту даже не было предоставлено видео с регистратора другого авто.

Во Львовской области произошло ДТП с участием полицейских. Там столкнулись 2 авто, и все указывает на то, что виноваты копы, но Фемида пытается перевернуть дело в пользу копов.

Почему видео с камер наблюдения и показания очевидцев упорно не хотят принимать во внимание, рассказали журналисты "Секретных материалов".

Читайте такжеВ Белой Церкви женщина обматерила патрульных, которые поймали ее пьяной за рулем (видео)Все произошло в августе 2020 года, служебный автомобиль полицейских Renault столкнулся с Mercedes. От сильного удара последнее авто отбрасывает на обочину и влетает в киоск. За рулем иномарки - Дмитрий, он отделался синяками и испугом, а вот его пассажирка еще несколько недель провела в больнице. 21-летний сержант служебного полицейского авто тоже получил травмы, его госпитализировали.

Правоохранители тогда же сразу сообщали, что "копы" в то время якобы преследовали нарушителя. Однако водитель Mercedes Дмитрий говорит, что ни сирен, ни проблесковых маячков полицейские не включили, хотя должны были бы это сделать во время преследования.

Суд первой инстанции Дмитрий выиграл, Фемида постановила, что он не нарушал ПДД. Однако полицейские подали на апелляцию. По словам водителя Mercedes, из него теперь "лепят" виновного.

В сюжете говорится, что эксперту даже не было предоставлено видео с регистратора другого авто, где виден момент столкновения. Комментировать ситуацию в полиции Львовщины отказались.

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Автор: Ольга Робейко