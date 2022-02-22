Смертельная авария случилась вблизи одного из городов региона.

В понедельник вечером, 21 февраля, возле города Лиман Донецкой области столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли четыре человека, три – травмированы.

По предварительным сведениям, водитель микроавтобуса Renault въехал в грузовик MAN, который стоял на обочине дороги с включенным аварийным светом, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

В ведомстве добавили, что жертвами ДТП в Донецкой области стали водитель микроавтобуса и три пассажира.

Предварительно смертельную аварию правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, 13 февраля стало известно, что в Николаевской области недалеко от села Курячьи Лозы столкнулись автомобили Toyota и MAN. В результате ДТП на Николаевщине погибли пять человек, в частности, ребенок в возрасте около 7-8 лет.

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