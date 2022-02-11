На трассе Одесса-Николаев произошло ДТП. "Лоб в лоб" на полной скорости столкнулись микроавтобус и грузовик, три человека погибли.
Об этом сообщает ТСН.
Авария произошла 10 февраля, поздно вечером. Возле села Мещанка в Лиманском районе посреди трассы столкнулись микроавтобус Nissan NV200 и тягач MAN. Водитель и двое пассажиров буса погибли на месте. Водитель фуры попал в больницу с травмами.
Удар машин был настолько сильным, что огромная загруженная фура перевернулась, кузов машины выбросило с дороги, а прицеп оторвался. Из тягача даже выпала кукуруза, которую он вез.
На месте ДТП дорога расширяется до четырех полос. Возможно, водитель микроавтобуса не заметил в темноте дорожные знаки и выехал на встречку. Полиция уже устанавливает обстоятельства произошедшего.
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