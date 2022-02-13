Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

В Николаевской области в результате столкновения автомобилей Toyota и MAN погибли пять человек.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Инцидент произошел на 280 километре автодороги М-05 "Киев - Одесса". Toyota и MAN столкнулись неподалеку с. Куриные Лозы около 19:45.

По предварительной информации, водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Читайте такжеСтрельба с жертвами в кафе на Донбассе: среди задержанных – военныеСледователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП, а также информацию о личности погибших.

Ранее сообщалось, что в Запорожье водитель "под кайфом" совершил наезд на двух девушек на пешеходном переходе.

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