Адвокат говорит, что он не помнит обстоятельств аварии.

16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, совершивший смертельное ДТП в ночь на 27 октября, впервые прокомментировал аварию.

Сегодня Киевский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

"Хочу попросить прощения за то, что произошла данная ситуация. Не хотел, чтобы такое случилось. Полностью сожалею и приношу свои извинения потерпевшим, человеку, который ехал на Chevrolet... Его родственникам приношу извинения. Полностью сожалею, что так получилось", - сказал харьковский.

Адвокат Харьковского сказала Общественному, что тот не помнит, был ли он за рулем. Также он якобы не помнит обстоятельств аварии.

Читайте такжеКровавая авария в Харькове: 16-летний виновник ДТП отмалчивался на допросеСам подросток рассказал журналистам, что у машины "отказали тормоза".

В суде он сказал, что поддерживает мнение своего защитника.

"Полностью сожалею, что так получилось. То, что прокурор указал, что я буду скрываться, никогда в жизни не скрывался от следствия, всегда приходил вовремя. Когда у меня были другие дела", - сказал Харьковский.

На вопрос журналистов, был ли он за рулем Infiniti, он ответил: "Приношу извинения всем, кто пострадал".

Смертельное ДТП в Харькове

Как сообщал УНИАН, вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя Infiniti задержали.

По данным полиции, он находился на условном сроке наказания за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без удостоверения водителя и превышение допустимой скорости).

27 октября ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Автор: Людмила Жерновская