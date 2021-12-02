Водителя уже задержали.

В больнице скончалась девушка, которую на пешеходном переходе под Харьковом сбило авто "Hyundai".

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительным данным, 40-летний водитель "Hyundai" сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных повреждений 56-летняя женщина погибла на месте. 21-летнюю пострадавшую с многочисленными травмами доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Вскоре она умерла.

Читайте также"За своего ребенка убью": под Черкассами женщина избила школьника из-за игры в снежкиСледователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Водителя задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге водитель грузовика сбил мать с 5-летним ребенком и сбежал. Женщина умерла.

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Автор: Людмила Жерновская