Во время наезда пешеходы стояли в районе разделительной полосы.

В Кривом Роге Днепропетровской области водитель грузовика сбил людей. Под колесами оказалась мать с 5-летним ребенком. Водитель скрылся с места аварии. Женщина скончалась, ее сына госпитализировали.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Авария произошла 1 декабря на ул. Днепропетровское шоссе. Пешеходами были 33-летняя женщина и ее ребенок — мальчик 2016 года рождения. Женщина погибла, ее сын, которого госпитализировали, остался без мамы.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗ" допустил наезд на двух пешеходов, которые стояли в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них совершил наезд грузовой автомобиль "ДАФ", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что на Закарпатье фура сбила женщину и протянула ее за собой. Пострадавшей оторвало голову.

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Автор: Светлана Закелова