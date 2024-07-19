В УЗ посоветовали в случае возникновения проблем с самочувствием во время поездки обращаться к проводникам вагона.

16 июля в поезде "Укрзализныци" сообщением Запорожье – Ужгород из-за жары в вагоне умерла женщина. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в эфире "Завтрака с 1+1".

"Это поезд Запорожье–Ужгород. Мы просто не педалируем каждый такой случай, но в поездах, поскольку более 100 тысяч человек путешествует, к сожалению, особенно в летний период, случаются вот такие естественные смерти", – заявил Перцовский.

Он отметил, что подобные трагедии не становятся сухой статистикой и каждый случай очень тщательно разбирается: "По этому случаю, в частности, мы смотрим можно ли было предотвратить, можно ли было быстрее среагировать, на сколько оперативно мы вызвали медиков и насколько оперативно они приехали", – сказал Перцовский.

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Руководитель пассажирского направления УЗ подтвердил, что билет на вагон продавался без кондиционирования. Он также обратился к пассажирам и отметил, что в УЗ половина парка не оборудована кондиционерами вообще. В компании четко маркируют те вагоны, которые имеют надежные системы кондиционирования, снежинкой, чтобы люди знали.

"Если есть проблемы со здоровьем, маленькие дети, и вы знаете, что долгая поездка в такую жару – это не вариант, то перенесите поездку на несколько дней", – сказал Перцовский.

Кроме того, он посоветовал в случае возникновения проблем с самочувствием обращаться к проводникам. Они окажут помощь и по возможности пересадят в вагон с кондиционером.

Жара в вагонах "Укрзализныци"

10 июля в УЗ заявили, что во время жары металлические рельсы могут нагреваться до температуры более 50°С. Такой нагрев может привести к деформации путей и серьезной опасности для движения поездов. В компании советовали пассажирам во время жары позаботиться о достаточном запасе питьевой воды и избегать скоропортящихся перекусов.

12 июля руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский рассказал, что из двух тысяч вагонов, которые сейчас в пассажирских перевозках задействованы, 1100 оборудованы кондиционированием. Причем там есть разные системы: старшие и более новые.

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