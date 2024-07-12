Увеличить в течение этого лета количество вагонов с кондиционированием невозможно.

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский рассказал, что половина вагонов компании на данный момент оборудована кондиционерами.

"Всего из двух тысяч вагонов, которые сейчас в пассажирских перевозках задействованы, 1100 оборудованы кондиционированием. Причем там есть разные системы: старшие и более новые. И мы в нашем приложении отмечаем отметкой снежинки именно те, которые надежно будут работать, чтобы люди могли ориентироваться", - сказал Перцовский в эфире телемарафона.

По его словам, увеличить показатель вагонов с кондиционированием в течение этого лета невозможно, поскольку это требует модернизации полного вагона.

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Он также отметил, что сейчас, несмотря на войну, производится 66 новых вагонов. При этом в 2021 году были изготовлены рекордные сто новых вагонов.

"Они все являются оборудованными кондиционерами. И те вагоны, которые мы сами модернизируем, они конечно выходят уже с кондиционированием, но в количестве сто в год это самая большая была партия закупленных за историю страны вагонов, а потребность есть по крайней мере еще тысяча", - пояснил Перцовский.

Жара и "Укрзализныця" - последние новости

10 июля в УЗ сообщали, что во время жары металлические рельсы могут нагреваться до температуры более 50°С. Это может вызвать деформацию путей и серьезную опасность для движения поездов. В компании также посоветовали пассажирам во время жары позаботиться о достаточном запасе питьевой воды и избегать скоропортящихся перекусов.

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