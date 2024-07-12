Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

"Укрзализныця" с 1 августа добавляет женские купе на четырех рейсах дальнего следования.

Пресс-служба перевозчика сообщила, что женские купе добавляются на следующих рейсах:

№1/2 Харьков - Ивано-Франковск;

№5/6 Запорожье - Ясиня;

№43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

№95/96 Киев - Рахов; №95/96 Киев - Рахов.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров в 88%.

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"Мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с длинным временем курсирования, которые являются популярными именно для отдыха мам с детьми младшего возраста", - отметил Лященко.

В УЗ отметили, что по стоимости они традиционно не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную приватность и ощущение безопасности во время путешествия.

Эти поезда пополнят перечень из 8 поездов, которые уже сейчас курсируют с женскими купе:

№15/16 Харьков - Ясиня;

№17/18 Харьков - Ужгород;

№26/236 Одесса - Ясиня;

№3/4 Запорожье - Ужгород;

№41/42 Днепр - Трускавец;

№29/30 Киев - Ужгород;

№81/82 Киев - Ужгород; №81/82 Киев - Ужгород;

№75/76 Киев - Кривой Рог.

Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении "Укрзализныци" уже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Укрзализныця - последние новости

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что компания за июнь перевезла два с половиной миллиона пассажиров. Из них 210 тысяч это международные маршруты, а все остальные внутри страны.

10 июля в УЗ предупредили, что металлические рельсы могут нагреваться до температуры более 50°С. Это может привести к деформации путей и серьезной опасности для движения поездов.

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