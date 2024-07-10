Пассажирам во время жары стоит позаботиться о достаточном запасе питьевой воды и избегать скоропортящихся перекусов.

Металлические рельсы могут нагреваться до температуры более 50°С. Это может вызвать деформацию путей и серьезную опасность для движения поездов, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Если температура рельсов более 50°С, то скорость движения поездов уменьшается. Ограничение скорости действует на соответствующих участках в основном с 12 до 18 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для безопасности пассажиров во время жары железнодорожники устанавливают специальные посты и круглосуточно контролируют температуру рельсов.

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Кроме того, они усиливают обследование путей и оперативно ремонтируют поврежденные участки.

В УЗ отметили, что пассажирам также следует учитывать фактор жары, ведь не все вагоны имеют кондиционирование.

"Советуем позаботиться о достаточном для путешествия запасе питьевой воды и избегать скоропортящихся перекусов", - добавили в пресс-службе перевозчика.

Украинская железная дорога - последние новости

2 июля 2024 года "Укрзализныця" инициировала обновление в правила перевозки животных. Компания подала на утверждение изменения, которые готовы обсудить и учесть интересы владельцев животных и всех, кто по разным причинам избегает контакта с ними.

3 июля "Укрзализныця" изменила время открытия онлайн-продаж на международные поезда. Это должно стабилизировать перегруженное приложение.

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