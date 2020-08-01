Полтавский террорист Скрипник во время ликвидации подорвался на собственной гранате – СМИ

По словам правоохранителя, Скрипник угрожал гранатой полицейским. Ему предложили сдаться, однако он отказался.

Роман Скрипник, который взял в заложники полицейского, а потом, отпустив его, скрылся в лесу, на момент ликвидации «КОРДом» подорвался на собственной гранате.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте такжеЛиквидация полтавского террориста: ГБР открыло дело по статье об умышленном убийстве

По словам собеседника, Скрипник угрожал гранатой полицейским. Ему предложили сдаться, однако он отказался.

«Было принято решение о ликвидации. После выстрела Скрипник подорвался на гранате, поскольку держал ее без чеки. Его разорвало в клочья», – рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна.

С ним он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, сбежал в лесопосадку. Правоохранители установили, что злоумышленник имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях.

Ночью, 1 августа, правоохранители установили местонахождение мужчины, однако, как заявили в Нацполиции, его действия начали угрожать жизни правоохранителей, поэтому снайпер обезвредил его.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram