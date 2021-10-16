На учительницу пожаловались родители второклассников.

В одной из школ Днепра вспыхнул скандал из-за учительницы, которая злоупотребляла алкоголем посреди рабочего дня.

Об этом пишет местное издание Наш город.

Родители учеников второго класса, где преподавала педагог, пожаловались, что классная руководительница неоднократно проводила уроки в нетрезвом состоянии.

По словам взрослых, женщина распивала алкоголь в школе, а уже к пятому уроку "не могла говорить".

Читайте такжеИзбиение полицией задержанных: новые факты насилия расследуют в трех областяхАдминистрация школы отреагировала оперативно – виновницу уволили. Что в комментарии изданию подтвердили и в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

"Учительница была освобождена от роботы администрацией заведения. С администрацией заведения также была проведена беседа. Сейчас вакансия открыта, кадровые вопросы решаются администрацией, в школах – кадровая автономия", – рассказали в департаменте.

Как писал УНИАН, в Днепровской школе № 94 ученик 6-го класса избил учительницу музыки на уроке из-за замечания. Подросток во время урока играл в телефоне и щелкал орехи.

На замечания мальчик отвечал нецензурной лексикой. Тогда учительница забрала телефон, и после этого подросток набросился на нее с кулаками на глазах у всего класса.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова