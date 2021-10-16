В одной из школ Днепра вспыхнул скандал из-за учительницы, которая злоупотребляла алкоголем посреди рабочего дня.
Об этом пишет местное издание Наш город.
Родители учеников второго класса, где преподавала педагог, пожаловались, что классная руководительница неоднократно проводила уроки в нетрезвом состоянии.
По словам взрослых, женщина распивала алкоголь в школе, а уже к пятому уроку "не могла говорить".
Читайте такжеИзбиение полицией задержанных: новые факты насилия расследуют в трех областяхАдминистрация школы отреагировала оперативно – виновницу уволили. Что в комментарии изданию подтвердили и в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.
"Учительница была освобождена от роботы администрацией заведения. С администрацией заведения также была проведена беседа. Сейчас вакансия открыта, кадровые вопросы решаются администрацией, в школах – кадровая автономия", – рассказали в департаменте.
Как писал УНИАН, в Днепровской школе № 94 ученик 6-го класса избил учительницу музыки на уроке из-за замечания. Подросток во время урока играл в телефоне и щелкал орехи.
На замечания мальчик отвечал нецензурной лексикой. Тогда учительница забрала телефон, и после этого подросток набросился на нее с кулаками на глазах у всего класса.
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