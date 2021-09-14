Полицейский признался, что в этом вопросе он некомпетентен.

Сотрудник подразделения патрульной полиции по охране общественного порядка "ТОР" в Хмельницком отказался переходить на государственный язык по просьбе заявительницы и спровоцировал скандал.

Видео жаркого разговора между копом и местной жительницей в Facebook опубликовал депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык.

По просьбе женщины говорить на украинском, правоохранитель вместо этого пытался съехать с темы и вспомнил о решении конфликта, из-за которого вызвали патрульных.

"Я приехал на вызов выяснять ситуацию с котом. Мы будем выяснять ситуацию с котом или то, на каком языке я общаюсь?"– обратился коп.

На что возмущенная женщина еще раз заметила, что в стране восьмой год идет война с Россией, поэтому она не хочет слышать русский от представителей правоохранительных органов.

"Вы будете разговаривать со мной только на украинском. Вы нарушаете закон о языке. Вы не имеете права общаться со мной на русском языке. Я не понимаю язык агрессора", – ответила заявительница.

В конфликт вскоре вмешались коллеги полицейского, которые решили поддержать принципиальную позицию мужчины.

"Люди могут изъясняться и на русском", – добавил один из патрульных.

На замечание гражданки, что правоохранитель должен предоставлять услуги на украинском, его коллеги высказались: "Имеет право разговаривать на русском. Покажите мне, где ваш закон о языке".

А спровоцировавший конфликт коп ответил: "Я не компетентен, со мной нечего общаться".

16 июля 2021 года в Украине вступили в силу новые положения принятого в 2018 году Закона о языке. С лета всех работников сферы предоставления услуг обязали обращаться к гражданам на украинском языке. Однако законом не запрещается обслуживание на других языках по просьбе клиентов, в частности на русском.

С тех пор в Украине не утихали языковые скандалы, участники которых преимущественно отказывались обслуживать граждан на государственном. Противники закона утверждают, что он якобы дискриминирует языки нацменьшинств.

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Автор: Яна Ставская