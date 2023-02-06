По указанию оккупантов он скрытно собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнение техникой и боеприпасами.

Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" врагу данные о наступательных операциях украинских войск.

Как сообщает пресс-служба СБУ разоблачила российского агента военная контрразведка. Он информировал врага о планах боевых операций Сил обороны на стратегически важном участке фронта.

"По данным следствия, сообщником агрессора оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ, которого завербовала российская спецслужба после начала полномасштабного вторжения. По указанию оккупантов он скрытно собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнение техникой и боеприпасами. Кроме этого предатель "сливал" своим российским кураторам аналитические сводки по ситуации на фронте", - отметили в СБУ.

Вражеского агента задержали на попытке очередной передачи данных рашистам. На этот раз он пытался известить врага об оперативной обстановке на одном из направлений боевых действий.

Во время обысков по местам пребывания задержанного обнаружены средства связи и компьютерная техника, которую он использовал для коммуникации с оккупантами. Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Задержанный полностью признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Задержание российских агентов РФ

В Украине регулярно задерживают российских агентов и коллаборантов, а также предателей нашего государства. Например, контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов РФ, которые планировали передавать врагу данные, устроившись в подразделения ВСУ.

Впоследствии СБУ задержала двух агентов Российской Федерации, которые помогали российским оккупантам подготовить ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектах Одессы и Херсона.

А недавно на Тернопольщине был задержан российский агент, который собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенности их работы на территории западных регионов Украины. Завербованного местного жителя, который имел прокремлевские взгляды, задержали правоохранители, когда он забирал из тайника 5 тыс. грн "вознаграждения".

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