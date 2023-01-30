Завербованного местного жителя, имевшего прокремлевские взгляды, задержали правоохранители, когда он забирал из тайника 5 тыс. грн "вознаграждения".

В Тернопольской области задержан российский агент, который собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенности их работы на территории западных регионов.

Как сообщает Служба безопасности Украины, прежде всего его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций. Полученные данные он собирался передать врагу для подготовки и проведения серии ракетных ударов по украинским объектам энергетики.

По данным следствия, предателем оказался житель Кременецкого района Тернопольской области, которого российская спецслужба завербовала после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его задержали при попытке передачи оккупантам разведданных со смартфона.

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В СБУ отмечают, что мужчина попал в поле зрения агрессора из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал через соцсети.

"Для выполнения вражеских задач агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты. В качестве коммуникации с ФСБ использовал специально созданный Telegram-канал", - сказано в сообщении.

Во время обыска у злоумышленника изъят телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, предатель сфотографировал два объекта энергетики в Тернополе и переслал эти фото сотруднику спецслужбы РФ.

"Правоохранители задержали его, когда мужчина забирал из тайника в условленном месте 5 тыс. грн вознаграждения за свои "услуги", - сказано в сообщении.

Задержание предателей и пособников оккупантов в Украине

В Украине регулярно задерживают предателей нашего государства и российских агентов. Так, недавно в Одесской области задержали российского агента, готовивший ракетный удар по энергетическим объектам и порту города Измаил. Также была задержана группа предателей, которые координировали ракетные удары РФ по Днепру.

Кроме этого были задержаны "последовательницу" Херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, которая распространяла вражескую пропаганду. После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть Интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек.

А ранее Служба безопасности собрала доказательства вины еще трех коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом на временно оккупированной части Луганщины. Приспешниками страны-агрессора есть трое представителей "Партии регионов", которые до 2014 года занимали должности председателя Старобельской райгосадминистрации и его заместителя, а также мэра райцентра.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины СБУ начала более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

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