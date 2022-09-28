Задержанным уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала двух российских агентов, которые собирали данные о позициях и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Служба безопасности задержала двух российских агентов в прифронтовых районах Донбасса. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона. Кроме того, злоумышленники передавали врагу информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий Восточного и Южного фронтов", - говорится в заметке.

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Отмечается, что один из вражеских приспешников был задержан в результате спецоперации контрразведки СБУ в Краматорске.

По данным следствия, предателем оказался местный предприниматель, который пытался наладить строительный бизнес на временно оккупированной территории Крыма. Благодаря личным связям в коммерческих кругах он стал совладельцем строительства объекта промышленности на украинском полуострове.

"Однако впоследствии представители местной оккупационной администрации выявили "недостатки" в разрешительной документации бизнесмена. Он обратился к своим знакомым за помощью, а те - "вывели" предпринимателя на кадрового сотрудника ГУ ГШ РФ (более известного как "ГРУ"), который предложил конфиденциальное сотрудничество в обмен на решение коммерческих вопросов", - рассказали в СБУ.

Так, по указанию оккупанта, он должен был собирать разведданные по обороне Краматорска. Полученную информацию передавал агрессору через анонимный Telegram-канал в виде текстовых сообщений и графических изображений оборонительных укреплений города.

Еще одну российскую агентку сотрудники Службы безопасности задержали в Покровске. Злоумышленница разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донбасса и Запорожья.

"Для этого она объезжала территории обоих регионов и скрыто наблюдала за объектами ВСУ. Данные своих "наблюдений" переправляла оккупантам через несколько мессенджеров", - говорится в сообщении.

Установлено, что в поле зрения захватчиков их сообщница попала через свою активность в соцсетях, где выкладывала свои прокремлевские сообщения.

Во время обысков у обоих задержанных правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами скрытой переписки с врагом.

Сейчас российским агентам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Ситуация в Донецкой области - что надо знать

Российские захватчики с начала полномасштабного вторжения, которое началось рано утром 24 февраля, уже много раз обстреливали ряд населенных пунктов в Донецкой области, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

28 сентября стало известно, что в Николаевке в результате утреннего вражеского обстрела школы погибла женщина.

Еще в марте в разных регионах Украины, в том числе и в Донецкой области, СБУ за сутки поймала 5 агентов РФ.

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