Агентами РФ оказались двое жителей Вышгородского района, которые содействовали русским войскам во время временной оккупации части Киевщины.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов Российской Федерации, которые планировали передавать врагу данные, устроившись в подразделения ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов страны-агрессора, которые пытались собрать разведданные о поставках украинским войскам западной оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В частности, для этого они пытались устроиться в ряды логистических подразделений Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, предателями оказались двое жителей Вышгородского района, которые содействовали русским войскам во время временной оккупации части Киевщины.

"Кроме того, вооруженные мужчины принимали активное участие в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые оказывали сопротивление захватчикам", - отметили в СБУ.

Установлено также, что злоумышленники пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.

После освобождения Киевщины пособники оккупантов остались на территории региона и продолжили подрывную деятельность против Украины.

"Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и места базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой – хотел "призваться" от одной из территориальных громад вблизи Киева. Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов. Контрразведчики своевременно разоблачили их планы и задокументировали преступные действия", - рассказали в СБУ.

Во время обысков по местам проживания задержанных правоохранители обнаружили комплектующие к самодельным взрывным устройствам и средства связи, которые вражеская агентура использовала для коммуникации с российскими "координаторами".

В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяются связи предателей с представителями спецслужб РФ.

Ранее Служба безопасности Украины задержала агента РФ из Сумской области, который в первые дни временной оккупации сопроводил к окраинам Киева более 120 единиц техники врага.

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