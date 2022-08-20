Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов Российской Федерации, которые планировали передавать врагу данные, устроившись в подразделения ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов страны-агрессора, которые пытались собрать разведданные о поставках украинским войскам западной оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, предателями оказались двое жителей Вышгородского района, которые содействовали русским войскам во время временной оккупации части Киевщины.
"Кроме того, вооруженные мужчины принимали активное участие в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые оказывали сопротивление захватчикам", - отметили в СБУ.
Установлено также, что злоумышленники пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.
После освобождения Киевщины пособники оккупантов остались на территории региона и продолжили подрывную деятельность против Украины.
"Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и места базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой – хотел "призваться" от одной из территориальных громад вблизи Киева. Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов. Контрразведчики своевременно разоблачили их планы и задокументировали преступные действия", - рассказали в СБУ.
Во время обысков по местам проживания задержанных правоохранители обнаружили комплектующие к самодельным взрывным устройствам и средства связи, которые вражеская агентура использовала для коммуникации с российскими "координаторами".
В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Проверяются связи предателей с представителями спецслужб РФ.
Ранее Служба безопасности Украины задержала агента РФ из Сумской области, который в первые дни временной оккупации сопроводил к окраинам Киева более 120 единиц техники врага.