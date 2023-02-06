Также агенты собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины.

Служба безопасности Украины задержала двух агентов Российской Федерации, которые помогали оккупантам вести подготовку к ракетным ударам по железнодорожным узлам и энергообъектах в Одессе и Херсоне.

Как сообщает СБУ, киберспециалисты разоблачили еще двух агентов ФСБ РФ в ходе масштабных контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах юга Украины.

"По указанию врага они собирали разведданные о дислокации и перемещения подразделений ВСУ на Таврическом направлении", - говорится в сообщении.

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Кроме того, они передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне.

"Прежде всего агрессора интересовали точные координаты местных объектов "Укрзализныци" и энергогенерирующих предприятий. В случае получения развединформации, оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников при попытках передачи разведданных захватчикам", - говорится в сообщении.

В частности, один из российских агентов задержан вблизи центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов. Пособниками агрессора оказались двое местных жителей, которых российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

"Оба злоумышленника находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба Касторский". Именно от него российские агенты получали задания на проведение разведывательно-подрывной деятельности в южном регионе Украины", - сказано в сообщении.

Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный Телеграм-канал. Во время обысков у задержанных обнаружены смартфоны с доказательствами законспирированной переписки с представителем ФСБ.

Обоим задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).Злоумышленникам грозит наказание - до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание российских агентов РФ

В Украине постоянно задерживают российских агентов и коллаборантов, а также предателей нашего государства. Например контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов РФ, которые планировали передавать врагу данные, устроившись в подразделения ВСУ.

А недавно на Тернопольщине был задержан российский агент, который собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенности их работы на территории западных регионов Украины. Завербованного местного жителя, который имел прокремлевские взгляды, задержали правоохранители, когда он забирал из тайника 5 тыс. грн "вознаграждения".

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