Водитель, ехавшая в Румынию, уверяла правоохранителей, что часть денег принадлежит ее пассажирам.

В пункте пропуска "Орловка" в Одесской области остановили машину с 2 миллионами российских рублей, направлявшаяся в Румынию, сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного управления ГПСУ Игорь Перегняк.

"Пограничники совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле Toyota значительную сумму российских рублей. Автомобилем управляла 58-летняя водитель, которая выбрала в пункте пропуска полосу движения "зеленый коридор". Она пыталась провезти валюту с превышением допустимой нормы средств без декларирования", – рассказал Перегняк.

Как уточнили в пресс-службе Одесской таможни, кроме 2 млн рублей, у водителя было еще 2875 евро. При этом документов, подтверждающих снятие наличных с любого банковского счета, у нее не было.

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Уже во время прохождения контроля она заявила, что 2 миллиона российских рублей, которые находятся в автомобиле, принадлежат не только ей, но и трем ее попутчицам. Во время собеседования пограничники выяснили, что пассажиры к этим деньгам не имеют отношения. Средств свыше нормы (около 1,3 миллионов) изъяли до решения суда.

Российский рубль во время полномасштабной войны в Украине

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6 апреля было зафиксировано наибольшее падение валюты агрессора за год. На Московской бирже рубль упал по отношению к доллару до отметки 80 рублей.

В конце июня российский рубль на фоне мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обвалился до исторического минимума

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