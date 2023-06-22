В телефоне монашки обнаружили материалы пророссийского характера.

Пограничники на въезде в Киев остановили паломницу Лавры, которая с собой имела немалую сумму наличных.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, среди иностранных купюр было немало российских рублей.

"Уроженка Днепропетровщины 1984 года рождения сообщила, что это якобы пожертвования граждан. Однако, вопрос: граждан какой страны..? Также в телефоне монашки обнаружили материалы пророссийского характера", - сказано в сообщении.

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Теперь денежная паломница будет давать объяснения СБУ.

Задержание Попов УПЦ МП - детали

Недавно на въезде в столицу пограничники остановили священника Украинской православной церкви Московского патриархата, в мобильном телефоне которого обнаружили пророссийский контент и подписки на Фейсбук-страницы президента России Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича, сбежавшего в Россию.

25 мая 2023 года ГНСУ сообщила, что на въезде в Киев остановили клирика церкви, которая ранее признавала принадлежность к Московскому патриархату. В его телефоне нашли просьбу о молитве "за распятого и сожженного заживо сироту-оккупанта" и другую российскую пропаганду.

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