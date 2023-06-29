Курс доллара поднялся до отметки 87,47 рубля - самого высокого значения с конца марта 2022 года.

Российский рубль продолжает стремительно дешеветь, обновляя минимумы с первых недель вторжения в Украину.

На торгах Московской биржи четверг, 29 июня, курс доллара поднялся до 87,47 рубля - самого высокого значения с конца марта 2022 года. Евро вырос до отметки 95,52 рубля, превысив уровни распродаж понедельника, 26 июня, когда рынок паниковал из-за последствий мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По состоянию на 13:27 по Киеву за один доллар давали 87,07 рубля.

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Как заявил аналитик БКС Игорь Галактионов, хотя первый шок прошел, эмоциональный след еще останется на какое-то время, удерживая некоторых инвесторов от покупок.

Рост неопределенности может спровоцировать население и бизнес на то, чтобы и дальше выводить валютные сбережения на зарубежные счета, отмечает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК "Локо-Инвест".

С начала войны только физлица перевели за границу более $60 млрд, а крупный бизнес оставил на иностранных счетах более $90 млрд доходов.

Что происходит с российским рублем

24 февраля 2023 года российский рубль упал до минимума за последние 10 месяцев. Самый долгий более чем за год период снижения рубля связан с недостатком долларовой ликвидности на рынке.

6 апреля 2023 года впервые за год российский рубль рухнул до рекордного минимума. Было зафиксировано самое большое падение валюты агрессора с апреля 2022 года.

7 апреля 2023 года российский рубль пробил годовой минимум. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 82 рублей.

За июнь курс американской валюты прибавил 7%, европейской - почти 10%, а с начала года доллар и евро подорожали на 15 и 20 рублей соответственно. По масштабам девальвации - более чем на 20% за 6 месяцев - рубль вошел в топ слабейших валют мира и почти догнал турецкую лиру (курс доллара к ней взлетел на 30%).

Провалившийся мятеж в России

24 июня 2023 года российские наемники из ЧВК им Вагнера подняли мятеж, захватив Ростов и заявив о намерении пойти на Москву. Участники мятежа требованиясмещения российских военачальников, отвечающих за войну в Украине, однако мятеж быстро закончился. "Армия" Вагнера отступила после заключения сделки, гарантирующей их безопасность и изгнание их лидера Евгения Пригожина в Беларусь.

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