Российский рубль дешевеет к американской валюте пятую неделю подряд, а к европейской — шестую.

В годовщину российского вторжения в Украину валютный рынок агрессора зафиксировал рекордное падение национальной валюты РФ.

Как сообщает издание The Moscow Times, на торгах в пятницу, 24 февраля, российская валюта упала до отметки 75,6 рубля за доллар, и 80,74 рубля за евро, что является максимальным падением валюты агрессора с апреля 2022 года.

Российский рубль дешевеет к американской валюте пятую неделю подряд, а к европейской - шестую.

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Самый долгий более чем за год период снижения рубля связан с недостатком долларовой ликвидности на рынке. По оценке аналитиков Deutsche Bank, $500 млн ежедневных доходов потеряла российская экономика по сравнению с максимумами, показанными летом.

Война в Украине и крах российской экономики

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

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