Это самое большое падение валюты агрессора с апреля 2022 года.

На фоне массовых антироссийских санкций, впервые с апреля прошлого года российский рубль в ходе торгов на Московской бирже упал по отношению к доллару до отметки 80 рублей.

К 9:50 по киевскому времени курс доллара составлял 80,2 руб за доллар.Евро торговался на уровне 87,55.

По состоянию на 11:43 по Киеву доллар стоил уже 80,36 руб.

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Менее, чем через 10 минут, в 11:54 по Киеву оди доллар стоил 80,43 руб.

Война в Украине и падение экономики агрессора

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

24 февраля 2023 года в годовщину российского вторжения в Украину валютный рынок агрессора зафиксировал рекордное падение национальной валюты РФ. На торгах 24 февраля российская валюта упала до отметки 75,6 рубля за доллар, и 80,74 рубля за евро, что является максимальным падением валюты агрессора с апреля 2022 года.

1 марта 2023 гола российский рубль упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев, потеряв около 20% своей стоимости с начала декабря.

6 апреля 2023 года крупнейший банк России заявил о беспрецедентном убытке из-за санкций.

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