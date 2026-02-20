РФ готовила серию убийств в Украине: Генпрокуратура раскрыла, кто был на прицеле

В Украине задержаны 7 человек, одновременно следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще 3 злоумышленника.

В Украине сорвали попытку россиян осуществить серию заказных убийств. Основными "целями" врага были украинские журналисты и общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные Главного управления разведки, в том числе бойцы Иностранного легиона.

Как сообщает пресс-служба СБУ, благодаря масштабной спецоперации под кодовым названием "Энигма 2.0" на территории обеих стран нейтрализована оперативно-боевая группа РФ, которая готовила ликвидацию известных лиц в Украине.

Как действовали члены группы

Для ликвидации потенциальных жертв участники этой группы разрабатывали различные варианты покушений: от расстрелов "в упор" до подрыва автомобилей. За совершение убийств российские спецслужбы обещали вознаграждение до $100 тыс., в зависимости от статуса лица.

Видео дня

Отмечается, что задержаны руководитель (резидент) вражеской ячейки – 34-летний рецидивист из Молдовы, два его агента, их сообщники из Украины, ЕС и непризнанного Приднестровья.

По данным расследования, главный фигурант был завербован спецслужбами РФ, когда отбывал наказание в российской тюрьме, а после освобождения его отправили в Молдову для формирования агентурно-боевой группы под контролем РФ.

В ее состав резидент подбирал "единомышленников" с прокремлевскими взглядами, прежде всего среди лиц с военным опытом. В дальнейшем агентов распределяли по группам. Первая из них отслеживала места пребывания и распорядок дня потенциальных жертв, вторая – "киллеры", которые должны были совершить заказные убийства.

Затем российскую агентуру перебросили в Украину под видом туристов, впоследствии рассеяли по арендованным жилищам в разных регионах.

Установлено, что агенты находились на постоянной связи с резидентом, а деньги на подготовку покушений получали через криптокошельки и банковские карты зарубежных банков.

Чтобы следить за "целями", агенты притворялись курьерами сервисов доставки, которые осуществляли фото-, видеофиксацию объектов покушения, отмечали их геолокации на гугл-картах и "отчитывались" резиденту.

Во время обысков у задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 ("готовка к умышленному убийству по заказу"); ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кого хотели убить

По данным Генпрокуратуры, группа готовила убийства известных граждан Украины и иностранцев.

"Жертвами должны были стать известные в Украине люди, в частности, один из них - представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов", - говорится в сообщении.

Запланированные убийства именно этих лиц, по замыслу организаторов, должны были вызвать общественный резонанс, негативное информационное освещение ситуации с безопасностью и быть использованы для подрывной деятельности против Украины.

Чтобы помешать реализации преступных планов, правоохранители одновременно провели более 20 обысков в нескольких регионах Украины по местам проживания лиц, вероятно причастных к подготовке заказных убийств.

В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Зафиксирована переписка с российскими кураторами, подтверждающая координацию преступной деятельности.

По данным Офиса Генпрокурора, в Украине задержаны 7 человек. Параллельно неотложные следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще 3 злоумышленника, в частности организатор сети и два его сообщника.

Спецоперация в Молдове

Как писал УНИАН, российские спецслужбы на территории Молдовы готовили операцию по физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине. Определенные процессуальные действия состоялись утром 19 февраля, были задействованы Управление по борьбе с организованной преступностью, полицейский спецназ "Фульгер" и другие подразделения. В Молдове заявили, что преступные планы были управляемы российскими спецслужбами.

