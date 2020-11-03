В сюжете упоминаются масштабные аварии последних лет.

Журналисты программы «Гроші» узнавали, какую ответственность несут виновники самых резонансных ДТП в Украине последних лет.

«В основном осуществляют давление на свидетелей и очевидцев. Скрывают или уничтожают улики. Искажают обстоятельства дела, в том числе, с помощью карманных экспертов, подкупают следователей, прокуроров и судей», – заявил юрист Лаврентий Царук.

В частности, в сюжете упоминается масштабная авария на Майдане Незалежности в Киеве 30 октября:

«Двое людей погибли. Еще трое пострадали. Водитель внедорожника вылетел на тротуар, затем на остановку общественного транспорта, а затем протаранил несколько авто...».

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Автор: УНИАН