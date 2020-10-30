В результате аварии погибли два человека.

На Майдане Незалежности в Киеве в пятницу, 30 октября, произошло масштабное ДТП.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве, в результате аварии два человека погибли на месте происшествия еще несколько получили телесные повреждения.

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Отмечается, что сегодня, около 16:00 в столичную полицию по спецлинии "102" поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии на улице Крещатик.

По вызову немедленно выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

"В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько получили телесные повреждения. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Сообщили о ДТП и в патрульной полиции Киева:

"Предварительно, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Незалежности и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил не менее 4 авто, и остановился".

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Автор: Ольга Робейко