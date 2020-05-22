Появились фото с места расстрела 7 человек на Житомирщине

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал фото с места массового убийства людей на Житомирщине.

Так, сначала он показал аэроснимок с места трагедии, сделанный с помощью полицейского квадрокоптера. Затем добавил еще ряд фотографий.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что компания накануне массового убийства устроила застолье и отдыхала.

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Как сообщал УНИАН, в Житомирской области мужчина расстрелял з охотничьего ружья семерых человек.

Ночью 22 мая на берегу ставка неподалёку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р.

Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Всего он успел расстрелять семерых человек.

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит, вменяемый он или нет.

Правоохранители начали уголовное производство по факту массового убийства на Житомирщине. Производство начато по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух и более человек. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.