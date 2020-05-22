цей матеріал доступний українською

Правоохранители начали уголовное производство по факту массового убийства на Житомирщине

09:38, 22 мая 2020
Происшествия
770 0
Полиция расследует массовое убийство / фото hk.npu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня, около 1:00, в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли", - говорится в сообщении.

Производство начато по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство двух и более человек. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее УНИАН сообщал о расстреле семерых человек на Житомирщине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter