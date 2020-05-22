Правоохранители начали уголовное производство по факту массового убийства на Житомирщине

Предполагаемому убийце грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По факту массового убийства, которое произошло минувшей ночью в Житомирской области, начато уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня, около 1:00, в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли", - говорится в сообщении.

Производство начато по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство двух и более человек. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее УНИАН сообщал о расстреле семерых человек на Житомирщине.