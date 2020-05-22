Массовое убийство: в Житомирской области киевлянин расстрелял семерых человек

Злоумышленник задержан и находится под стражей.

В Житомирской области произошло жуткое убийство - мужчина расстрелял сразу семерых человек.

Подробности трагедии рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.

По его словам, в лесах на берегу ставка в районе села Новоселица (Попельнянский район) отдыхала компания киевлян, которые ранее не раз собирались там для рыбалки.

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"Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек", - рассказал Геращенко.

Подозреваемого в убийстве задержали, он находится под стражей.

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"Ружьё из которого было осуществлено массовое убийство изъято. Задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых", - написав замглавы МВД.