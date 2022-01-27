Южный машиностроительный завод в Днепре охраняют "не такие ребята, которые ходят на улице", отметил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины.

В Днепре Южный машиностроительный завод является особым режимным объектом, и для его охраны представители Национальной гвардии должны были пройти особый отбор.

Нацгвардеец-срочник Артемий Рябчук, который охранял завод и расстрелял сослуживцев, должен был заступить на пост после того, как прошел тестирование в разные периоды службы, рассказал экс-руководитель украинской Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж в эфире канала "Украина 24".

Эксперт отметил, что Южмаш охраняют "не такие ребята, которые ходят на улице".

"Я знаю хорошо Южмаш, это особо режимный объект, там особый подбор охраны и представителей Национальной гвардии... это те, которые проходят отбор – психологический во время прохождения службы, во время отбора для осуществления охраны этого объекта", – сказал генерал.

Маломуж добавил, что Рябчука во время прохождения службы должны были изучить.

"И понятно, что в данной ситуации наряду с тем, что его должны были изучить и глубоко протестировать в разные... периоды службы, перед тем, как он будет заступать на такой пост, разумеется, чтобы была система сопровождения и его, и других военнослужащих... Это, в первую очередь, отвечает командир подразделения...", – заявил эксперт.Читайте такжеБойня в Днепре: полковник СБУ указал на интересный факт относительно задержанного срочника

Расстрел в Днепре сегодня – самое важное

Напомним, 27 января в Днепре около 4 часов утра на территории Южмаша Артемий Рябчук открыл огонь из автомата по сослуживцам. В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе женщина-работница завода, а еще пять – ранены.

Рябчук сбежал с оружием и патронами, а потом сам сдался. Сейчас злоумышленник задержан.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, Рябчук – призывник срочной службы из города Измаил Одесской области, и он вырос без отца.

Народный депутат Юлия Яцик сказала, что срочник мог устроить бойню в Днепре, чтобы отомстить за оскорбления со стороны командиров.

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