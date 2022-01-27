По словам Юлии Яцык, командиры Артемия Рябчука стали называть его "стукачом", когда он сообщил о неуставные отношения между солдатами.

Мотивом убийства сегодня, 27 января, в Днепре рано утром нацгвардейцем Артемием Рябчуком 5-х своих сослуживцев могла быть месть за оскорбления со стороны командиров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает народный депутат Юлия Яцик.

"Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет", - написала она.

Конечно, добавила депутат, это не оправдывает поведение нацгвардійця.

"Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других служебных лиц", - сказано в заметке.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардієць открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.

В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроившего в Днепре расстрел солдат. Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.

В сети обнародовали их имена - четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки.

По состоянию на 10: 00 министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что подозреваемого задержали. В ГБР сообщили, что Рябчук сдался добровольно. Он попросил вызвать правоохранителей незнакомую женщину

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются хирурги в больнице имени Мечникова. Жизнь еще двоих вне угрозы

На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

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