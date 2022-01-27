Приметы разыскиваемого Артемия Рябчука: рост - 194 см, телосложение среднее. Прическа короткая, лоб высокий, глаза карие. Татуировок на теле нет.

В Днепре солдат срочной службы расстрелял своих товарищей. В МВД уже назвали его имя - Артемий Рябчук.

УНИАН собрал всю информацию, которая известна сейчас о стрелке. Официальные источники сообщают, что парень - 2001 года рождения.

Солдат-уроженец города Измаил Одесской области. Как сообщил на своей странице в Facebook Антон Геращенко, Артемий рос без отца.

"В обязанности Рябчука, который расстрелял своих товарищей по службе, входила охрана территории завода "Южмаш", - рассказал Геращенко. По его словам, следствие будет выяснять мотивы такого поступка, в частности не было ли фактов так называемой "дедовщины" на месте несения службы.

Читайте такжеВ Нацгвардии рассказали о срочнике, стрелявшем по солдатам: "отклонений не наблюдалось"Как сообщает "Обозреватель"со ссылкой на собственные источники, солдат был призван на срочную службу Одесским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки в октябре 2021 года.

По информации СМИ, парень имеет среднетехническое образование, окончил Измаильский аграрно-технический колледж. До службы в армии якобы работал кладовщиком на одном из частных предприятий.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук сообщил "Сегодня", что парень не входил в группу военнослужащих, за которыми наблюдали психологи.

Как сообщалось, в ночь на 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода солдат срочной службы Нацгвардии Рябчук Артемий Юрьевич из автомата расстрелял военнослужащих НГУ, после чего скрылся с автоматом и патронами. Погибли пять человек, еще пятеро ранены. В городе был объявлен план "Сирена".

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