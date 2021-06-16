В Николаеве Жовтневый районный суд вынес приговор 52-летнему местному жителю за убийство супругов, которое произошло 30 января 2019 года. Тогда мужчина из ружья застрелил женщину и мужчину из Одессы возле здания Ленинского райсуда Николаева.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, злоумышленник получил пожизненное заключение.
"Осужденный и его жертвы были оппонентами по делу, которое рассматривалось в райсуде относительно долговых обязательств. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и совершил несколько выстрелов в мужчину и женщину. Пострадавшие получили смертельные раненые", - напомнили в прокуратуре.
Там также сообщили, что суд удовлетворил гражданский иск на возмещение вреда потерпевшей стороне общей суммой более 200 тысяч гривен.
Расстрел двух человек в Николаеве попал на видео:
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