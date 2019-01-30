В упор с ружья: появилось видео, на котором четко виден момент расстрела супружеской пары в Николаеве

Преступник смертельно ранил из огнестрельного оружия супружескую пару.

В сети проявилось видео с камеры наблюдения, на котором четко виден момент расстрела супружеской пары в Николаеве.

Ролик выложил на своей странице в Facebook член коллегии МВД и нардеп Антон Геращенко.

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«Цена двух жизней в Николаеве - 40 тысяч долларов ...Сегодня в Николаеве, на выходе из здания суда была расстреляна супружеская пара. 10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств по возврату долга. Сегодня невинно убиенные пришли в суд за решением о взыскании долга с процентами. Убийца дождался их и хладнокровно застрелил их из охотничьего ружья, после чего сдался в руки полиции. Остаток своей жизни он, судя по всему, проведёт за решёткой.40 тысяч долларов и ненависть …», – написал Геращенко.

Ранее местное издание «Новости-N» опубликовало видео с камеры наблюдения, которая установлена с другой стороны. На нем видно лишь спину убийцы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, около 15.00 в Ингульском районе Николаева возле Ленинского райсуда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супружескую пару. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина скончался в карете скорой помощи. Злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульского отдела полиции.