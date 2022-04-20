Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги, который был завербован оккупантами.
Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.
По их заданию он должен был собирать данные о перемещении техники ВСУ и дислокации украинских блокпостов.
Также ранее задержали работника центрального офиса компании, который с начала полномасштабной агрессии РФ делал массовую рассылку вражеской агитации на мессенджеры коллег.
Кроме того, во время временной оккупации Ирпеня, Бучи и Ворзеля, мужчина помогал захватчикам сориентироваться на местности для обустройства позиций и мародерства.
Мужчинам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Их взяли под стражу и уволили из Укрзализныци.
Ранее сообщалось, что в Днепре нейтрализовали группу "спящих агентов" российской ФСБ.