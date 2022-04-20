Им сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги, который был завербован оккупантами.

Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.

По их заданию он должен был собирать данные о перемещении техники ВСУ и дислокации украинских блокпостов.

Также ранее задержали работника центрального офиса компании, который с начала полномасштабной агрессии РФ делал массовую рассылку вражеской агитации на мессенджеры коллег.

Кроме того, во время временной оккупации Ирпеня, Бучи и Ворзеля, мужчина помогал захватчикам сориентироваться на местности для обустройства позиций и мародерства.

Мужчинам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Их взяли под стражу и уволили из Укрзализныци.

Ранее сообщалось, что в Днепре нейтрализовали группу "спящих агентов" российской ФСБ.