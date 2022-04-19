Под кураторством вражеских спецслужб они вели в регионе диверсионную и разведывательную деятельность.

В Днепре Служба безопасности Украины нейтрализовала группу "спящих агентов" российской ФСБ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Пока министерство обороны РФ придумывает очередные глупости о СБУ, украинская спецслужба эффективно работает. На любые фейки мы отвечаем вполне конкретными результатами нашей реальной работы, которые очень донимают врагу", - говорится в сообщении.

В частности, в Днепре спецназовцы СБУ задержали "спящую" диверсионную группу агентов ФСБ в составе трех местных жителей. Под кураторством вражеских спецслужб они вели в регионе диверсионную и разведывательную деятельность.

Агенты сообщили следствию, что группа была сформирована еще в 2015 году и сразу "законсервирована". Время от времени они выполняли отдельные поручения ФСБ.

А недавно враг активизировал их работу и отдал приказ усиленно следить за объектами критической и военной инфраструктуры, а также поджечь помещение патриотических общественных организаций для формирования у росЗМІ выгодной "картинки".

Среди последних задач диверсантов – проникнуть в ряды местной Тероборони и получить данные о функционировании штабов Национальной гвардии и ВСУ.

Несмотря на легенду, СБУ вовремя их разоблачила.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 апреля СБУ задержали более 300 коллаборантов с начала полномасштабной войны с Россией.

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