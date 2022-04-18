По данным ООН, Горенка разрушена примерно на 80%.

Село Горенка в Бучанском районе Киевской области признали наиболее разрушенным в результате российской военной агрессии в регионе.

По данным ООН, там повреждения наблюдаются почти на 80% территории населенного пункта.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в Горенке спустя две недели после освобождения Киевщины от рашистов.

Отметим, россияне уничтожали Горенку целенаправленно, в том числе из "Градов". Люди, не успевшие вовремя уехать, провели эти страшные дни в подвалах. У них не было ни электричества, на газу, ни централизованного снабжения.

Как сообщал УНИАН, ранее глава полиции Киевской области Андрей Небытов прокомментировал разминирование Киевщины после изгнания с территории оккупантов. По его словам, оккупанты массово минировали гражданские объекты, потому местным жителям стоит быть предельно осторожными.

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