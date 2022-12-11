В одной из многоэтажек Голосеевского района Киева произошел взрыв гелевого аккумулятора. Спасатели эвакуировали 10 человек.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook о взрыве в 24-х этажном доме сообщили вечером 10 декабря.
На месте происшествия спасатели установили, что взрыв гелевого аккумулятора в результате короткого замыкания электросети произошел в одной из квартир на 13 этаже, которую использовали под офисное помещение.
Во время разведки с верхних этажей было выведено 10 человек на безопасное расстояние.
В результате взрыва вылетел стеклопакет, повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок, также возле дома поврежден рядом припаркованный автомобиль.
На месте вызова работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 специалиста.
К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства данного происшествия устанавливает следствие.
Бытовые взрывы в Украине - актуальные новости
В течение последнего месяца возросло количество взрывов в частных домах, связанных непосредственно с использованием альтернативных источников отопления.
Так, накануне в многоэтажке в Волынской области взорвался туристический баллон. Похожие инциденты произошли и в Киеве, также в столице взорвался киоск.
Украинцы были вынуждены запасаться обогревателями и генераторами из-за аварийных отключений света в связи с российскими ударами по критической инфраструктуре.
В то же время энергетики сообщили, что с 10 декабря в Киеве период отключений света сократился более чем на два часа.