На месте вызова работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 специалиста.

В одной из многоэтажек Голосеевского района Киева произошел взрыв гелевого аккумулятора. Спасатели эвакуировали 10 человек.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook о взрыве в 24-х этажном доме сообщили вечером 10 декабря.

На месте происшествия спасатели установили, что взрыв гелевого аккумулятора в результате короткого замыкания электросети произошел в одной из квартир на 13 этаже, которую использовали под офисное помещение.

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Во время разведки с верхних этажей было выведено 10 человек на безопасное расстояние.

В результате взрыва вылетел стеклопакет, повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок, также возле дома поврежден рядом припаркованный автомобиль.

На месте вызова работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 специалиста.

К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства данного происшествия устанавливает следствие.

Бытовые взрывы в Украине - актуальные новости

В течение последнего месяца возросло количество взрывов в частных домах, связанных непосредственно с использованием альтернативных источников отопления.

Так, накануне в многоэтажке в Волынской области взорвался туристический баллон. Похожие инциденты произошли и в Киеве, также в столице взорвался киоск.

Украинцы были вынуждены запасаться обогревателями и генераторами из-за аварийных отключений света в связи с российскими ударами по критической инфраструктуре.

В то же время энергетики сообщили, что с 10 декабря в Киеве период отключений света сократился более чем на два часа.

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